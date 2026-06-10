Stromausfall - Teile der Mülheimer Innenstadt betroffen

Betroffen ist der Bereich zwischen Hingbergstraße und Oberstraße. Die ersten Meldungen trafen bei Westenergie gegen 10 Uhr ein. Seitdem sind die Techniker damit beschäftigt, die betroffenen Haushalte wieder mit Strom zu versorgen. Seit 12.09 Uhr ist ein Teil der Haushalte wieder am Netz, heißt es.