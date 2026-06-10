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Stromausfall - Teile der Mülheimer Innenstadt betroffen
© Gerd Wallhorn - FUNKE Foto Services
Kaputtes Stromkabel
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Stromausfall - Teile der Mülheimer Innenstadt betroffen

Ein Stromausfall beschäftigt seit dem Vormittag (10.6.) Anwohner und Geschäftsleute im östlichen Bereich der Mülheimer Innenstadt. Laut Westenergie-Sprecherin hat ein Bagger bei Tiefbauarbeiten ein Stromkabel beschädigt.

Veröffentlicht: Mittwoch, 10.06.2026 10:11

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Betroffen ist der Bereich zwischen Hingbergstraße und Oberstraße. Die ersten Meldungen trafen bei Westenergie gegen 10 Uhr ein. Seitdem sind die Techniker damit beschäftigt, die betroffenen Haushalte wieder mit Strom zu versorgen. Seit 12.09 Uhr ist ein Teil der Haushalte wieder am Netz, heißt es.

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