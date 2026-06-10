© Gerd Wallhorn - FUNKE Foto Services
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Kaputtes Stromkabel
Stromausfall - Teile der Mülheimer Innenstadt betroffen
Ein Stromausfall beschäftigt seit dem Vormittag (10.6.) Anwohner und Geschäftsleute im östlichen Bereich der Mülheimer Innenstadt. Laut Westenergie-Sprecherin hat ein Bagger bei Tiefbauarbeiten ein Stromkabel beschädigt.
Veröffentlicht: Mittwoch, 10.06.2026 10:11
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Betroffen ist der Bereich zwischen Hingbergstraße und Oberstraße. Die ersten Meldungen trafen bei Westenergie gegen 10 Uhr ein. Seitdem sind die Techniker damit beschäftigt, die betroffenen Haushalte wieder mit Strom zu versorgen. Seit 12.09 Uhr ist ein Teil der Haushalte wieder am Netz, heißt es.
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