Streit eskaliert: Bewohner rufen Hilfe mit Brandalarm

Die Beamten waren bereits am Sonntagmittag zunächst wegen eines Brandalarms in die Flüchtlingsunterkunft gerufen worden. Vor Ort gab einer der Mitarbeiter an, dass der Alarm von Bewohnern aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen weiteren Bewohnern ausgelöst worden war. Bei Eintreffen der Beamten war der Streit bereits beendet. Laut Zeugenaussagen soll es beim Fußballspielen außerhalb des Gebäudes zu einem verbalen Streit gekommen sein, der kurz darauf innerhalb der Unterkunft in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, in der auch mit Gegenständen aufeinander eingeschlagen wurde. Da sich die unbeteiligten Bewohner nicht anders zu helfen wussten, hatten sie den Brandmeldealarm ausgelöst, sagt die Polizei.