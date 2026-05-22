Streik im Handel: Demo in Essen
Heute (22.05.) ziehen Beschäftigte aus dem Einzelhandel sowie dem Groß- und Außenhandel in Essen auf die Straße, um in den laufenden Tarifrunden Druck zu machen. Ver.di erwartet rund 250 bis 300 Teilnehmende aus den Bezirken Ruhr-West, Mittleres Ruhrgebiet, Duisburg und Linker Niederrhein.
Veröffentlicht: Freitag, 22.05.2026 07:03
Die Streikversammlung startet um 10 Uhr im Gewerkschaftshaus Essen und ab 11 Uhr folgt eine Demonstration durch die Innenstadt. Hintergrund sind Arbeitgeberangebote, die aus Sicht der Gewerkschaft nicht mit den gestiegenen Belastungen Schritt halten. Ver.di fordert im NRW-Einzelhandel und Groß- und Außenhandel mehr Lohn und Gehalt, einen rentenfesten Mindeststundenlohn sowie mehr Geld für Auszubildende. Ziel des Aktionstages ist es, die Tarifverhandlungen spürbar zu beschleunigen.