Streik im Handel: Demo in Essen

Die Streikversammlung startet um 10 Uhr im Gewerkschaftshaus Essen und ab 11 Uhr folgt eine Demonstration durch die Innenstadt. Hintergrund sind Arbeitgeberangebote, die aus Sicht der Gewerkschaft nicht mit den gestiegenen Belastungen Schritt halten. Ver.di fordert im NRW-Einzelhandel und Groß- und Außenhandel mehr Lohn und Gehalt, einen rentenfesten Mindeststundenlohn sowie mehr Geld für Auszubildende. Ziel des Aktionstages ist es, die Tarifverhandlungen spürbar zu beschleunigen.