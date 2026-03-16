Streik bei der Ruhrbahn - MIT Update!

Die Buslinien 129, NE1, E29, 136 und E36 sind ab heute (16.03.) von umfangreichen Straßenbauarbeiten am Wiescher Weg betroffen. Diese führen zu Umleitungen in zwei Phasen. Alle Infos zu den Umleitungen findet ihr hier.

Zusätzlich zu diesen Umleitungen müssen Pendler den Warnstreik zu Beginn der Woche beachten. In Mülheim werden heute (16.3.) die Verwaltung und Kundencenter der Ruhrbahn bestreikt. Morgen (17.3.) fahren dann keine Busse und Bahnen.

Außerdem wird die NachtExpress-Linie NE9 ab Mittwoch (18.03.) um 9 Uhr für voraussichtlich drei Tage zwischen den Haltestellen "Heißener Straße" und "Aktienstraße" umgeleitet. Grund dafür ist der Glasfaserausbau der medl GmbH. Deshalb wird die Bruchstraße zur Einbahnstraße und die Haltestelle "Goetheplatz" wird ersatzlos aufgehoben.