Streik bei der Ruhrbahn - MIT Update!
++++ Update 10:02 Uhr: Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten der Ruhrbahn auch am Mittwoch (18.3.) und Donnerstag (19.3.) zum Warnstreik auf. Demnach sollen am Mittwoch Beschäftigte der Ruhrbahn-Werkstatt die Arbeit ruhen lassen. Am Donnerstag sollen dann wieder Busse und Straßenbahnen stillstehen. Auch E-Wagen werden dann nicht fahren. +++
Pendler in Mülheim müssen sich ab heute (16.03.) auf erhebliche Beeinträchtigungen im Busverkehr der Ruhrbahn einstellen. Gleich mehrere Linien sind von Umleitungen betroffen, zusätzlich kündigt sich ein Streik an.
Veröffentlicht: Montag, 16.03.2026 09:05
Die Buslinien 129, NE1, E29, 136 und E36 sind ab heute (16.03.) von umfangreichen Straßenbauarbeiten am Wiescher Weg betroffen. Diese führen zu Umleitungen in zwei Phasen. Alle Infos zu den Umleitungen findet ihr hier.
Zusätzlich zu diesen Umleitungen müssen Pendler den Warnstreik zu Beginn der Woche beachten. In Mülheim werden heute (16.3.) die Verwaltung und Kundencenter der Ruhrbahn bestreikt. Morgen (17.3.) fahren dann keine Busse und Bahnen.
Außerdem wird die NachtExpress-Linie NE9 ab Mittwoch (18.03.) um 9 Uhr für voraussichtlich drei Tage zwischen den Haltestellen "Heißener Straße" und "Aktienstraße" umgeleitet. Grund dafür ist der Glasfaserausbau der medl GmbH. Deshalb wird die Bruchstraße zur Einbahnstraße und die Haltestelle "Goetheplatz" wird ersatzlos aufgehoben.