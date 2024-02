Streik bei der Ruhrbahn am Donnerstag

Der Warnstreiktag übermorgen ist nicht ohne Grund so gewählt - am Freitag wird für die Beschäftigten im ÖPNV wieder verhandelt. Verdi will deshalb noch einmal den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Aufgerufen sind neben der Ruhrbahn auch Beschäftigte in über 30 weiteren Verkehrsbetrieben in NRW - unter anderem bei der STOAG in Oberhasen, bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft und bei den Vestischen. Verdi fordert für die Beschäftigten vor allem Entlastungen im Arbeitsalltag, damit der Job im ÖPNV attraktiver und somit neues Personal gefunden wird.