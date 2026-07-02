Straßentheater kostenlos: Festival startet in Mülheim

Den Auftakt macht heute Abend die Bremer Künstlerin Tine Thevissen mit „Gina – jetzt geht's rund": eine charmante Hula-Hoop-Performance irgendwo zwischen Artistik und Slapstick. Danach zeigt die Gruppe Hanschitz & Beierer mit „still interwoven" ein Zusammenspiel aus Akrobatik, Tanz und einem Cyr Wheel – begleitet von elektronischer Live-Musik. Weitere Aufführungen folgen am 9., 16. und 23. Juli, jeweils um 19 Uhr. Der Biergarten öffnet donnerstags bereits ab 18 Uhr. Da der Eintritt frei ist, geht nach den Vorstellungen der Hut rum – für alle, die die Künstlerinnen und Künstler direkt unterstützen möchten. Alle Infos gibt es unter nordnachwest.de.