© Holger Stromski
© Holger Stromski
Straßenbahn fährt in Auto
Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn der Linie 112 ist am Abend ein Mensch leicht verletzt worden. Die Bahn war auf der Mülheimer Straße in Oberhauen kurz hinter der Stadtgrenze auf ein Auto aufgefahren. Zwei weitere Autos wurden dabei ineinandergeschoben. Laut Feuerwehr waren insgesamt drei Autos beteiligt.
Veröffentlicht: Freitag, 24.04.2026 07:11
Anzeige
In einem der beteiligten Auto ist ein Mensch leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. In der Straßenbahn hat es laut Feuerwehr keine Verletzten gegeben. Rund um die Unfallstelle war es zwischen 18:30 und 19:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen gekommen.
Anzeige