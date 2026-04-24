Straßenbahn fährt in Auto

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn der Linie 112 ist am Abend ein Mensch leicht verletzt worden. Die Bahn war auf der Mülheimer Straße in Oberhauen kurz hinter der Stadtgrenze auf ein Auto aufgefahren. Zwei weitere Autos wurden dabei ineinandergeschoben. Laut Feuerwehr waren insgesamt drei Autos beteiligt.