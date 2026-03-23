© Animaflora PicsStock stock.adobe.com
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Straßenbahn entgleist nach Kollision mit Bagger
Bei einem Unfall auf der Großenbaumer Straße ist am Samstagmorgen (21.3.) eine Straßenbahn entgleist.
Gegen 8 Uhr kollidierte die Bahn mit einem Bagger, dabei sprang der vordere Wagen aus den Schienen, teilt die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand.
Veröffentlicht: Montag, 23.03.2026 04:58
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Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus, darunter ein spezieller Abrollbehälter für Schienenfahrzeuge. Gemeinsam mit der Ruhrbahn gelang es den Einsatzkräften, die Bahn innerhalb von zwei Stunden wieder auf die Schienen zu bringen. Während der Arbeiten regelte die Polizei den Verkehr im betroffenen Bereich. Die Straßenbahn konnte danach den Betrieb wieder aufnehmen.
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