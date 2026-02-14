Straßburger Allee bekommt neue Asphaltdecke

Während der Arbeiten steht nur je eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Im Baustellenbereich gelten Halteverbote, sagt die Stadt. Die Friedrich-Freye-Straße wird komplett gesperrt, der Kirkesweg ab dem 21. Februar. Beide Straßen bleiben aber über die Quellenstraße beziehungsweise Düsseldorfer Straße erreichbar. Die Stadt bitte Autofahrer, den Bereich ab Mittwoch möglichst großräumig zu umfahren.