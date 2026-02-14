© Martin Sandera - stock.adobe.com
Hier finden Bauarbeiten statt (Symbolbild).
Straßburger Allee bekommt neue Asphaltdecke
Auf der Straßburger Allee müssen Autofahrer mit größeren Einschränkungen rechnen. Die Stadt saniert zwischen Friedrich-Freye-Straße und Kölner Straße die Fahrbahn. Die Arbeiten starten demnach am Mittwoch (18.2.) und dauern eine Woche lang.
Veröffentlicht: Samstag, 14.02.2026 05:02
Während der Arbeiten steht nur je eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Im Baustellenbereich gelten Halteverbote, sagt die Stadt. Die Friedrich-Freye-Straße wird komplett gesperrt, der Kirkesweg ab dem 21. Februar. Beide Straßen bleiben aber über die Quellenstraße beziehungsweise Düsseldorfer Straße erreichbar. Die Stadt bitte Autofahrer, den Bereich ab Mittwoch möglichst großräumig zu umfahren.
