Strafe für Formel-1-Pilot Leclerc - Zehn Startplätze zurück

Charles Leclerc wird in der Startaufstellung zum Formel-1-Rennen in Kanada an diesem Sonntag (20.00 Uhr/Sky) zehn Plätze nach hinten strafversetzt.

© Paul Chiasson/The Canadian Press via AP/dpa