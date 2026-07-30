Störung: Züge über Mülheim fallen aus
+++ Update: Die Reparatur an einem Signal im Raum Essen West ist beendet. In Kürze fahren die Züge auf dem Streckenabschnitt wieder ohne Einschränkungen. In Kürze fahren die Züge wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten. In der Folge kann es noch vereinzelt zu Verspätungen und ggf. zu Teilausfällen kommen, sagt die Bahn +++
Im Bahnverkehr über Oberhausen gibt es aktuell größere Probleme. Wegen einer technischen Störung fallen einige Züge aus. Betroffen sind unter anderem der RE2 sowie die S1 und S3, sagt die Deutsche Bahn.
Veröffentlicht: Donnerstag, 30.07.2026 11:43
Grund für die Ausfälle ist ein kaputtes Signal auf der Bahntrasse in Essen. Zwischen Oberhausen und Essen fahren ersatzweise Busse, sagt die Bahn. Sie hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Wie lange die Probleme andauern, ist aktuell noch unklar. Aktuelle Infos bekommt ihr HIER.