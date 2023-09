Stimmbandverletzung: Aerosmith unterbricht Abschiedstour

New York (dpa) - Die amerikanische Rockband Aerosmith hat ihre Abschiedstournee in Nordamerika wegen einer Stimmbandverletzung von Sänger Steven Tyler (75) unterbrochen und mehrere Konzerte verschoben. «Es bricht mir das Herz mitzuteilen, dass ich die strikte Anweisung des Arztes erhalten habe, die nächsten dreißig Tage nicht zu singen», schreibt Tyler in einem Statement, das die Band auf Instagram veröffentlichte. «Ich habe während der Show am Samstag eine Stimmbandverletzung erlitten, die zu einer Blutung geführt hat. Wir müssen ein paar Termine verschieben, damit wir zurückkommen und euch die Performance geben können, die ihr verdient.»

Die 1970 gegründete Band hatte im Mai angekündigt, sich mit rund 40 Konzerten in Nordamerika von ihren Fans verabschieden zu wollen. Die Abschiedstournee hatte am 2. September in Philadelphia begonnen. Die kommenden sechs Termine, die unter anderem in Detroit, Chicago und Toronto hätten stattfinden sollen, wurden nun auf Januar und Februar 2024 verschoben. Aerosmith hatte vor allem in den 80er und 90er Jahren mit Songs wie «I Don't Wanna Miss A Thing», «Crazy», «Livin' On The Edge», «Amazing» oder «Janie's Got A Gun» weltweit Erfolg.