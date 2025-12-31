Sternsinger sammeln Spenden gegen Kinderarbeit

Die ersten Gruppen starten bereits Freitag bei St. Michael und Herz Jesu. Andere Gemeinden folgen am zweiten Januar-Wochenende: Mariä Himmelfahrt und St. Elisabeth am 10. und 11. Januar, St. Theresia am 11. Januar. Die Kinder ziehen von Haus zu Haus oder sind an festen Plätzen anzutreffen. Sie singen Weihnachtslieder und bringen den Haussegen für 2026. Weltweit müssen 138 Millionen Kinder arbeiten statt zur Schule zu gehen. Im Bistum Essen sammelten die Sternsinger letztes Jahr 1,2 Millionen Euro. Wer Besuch möchte, kann sich online, per Telefon oder in den Kirchen anmelden, heißt es von den Gemeinden.