Steinmeier erneut zum Bundespräsidenten gewählt

Bundesversammlung

Berlin (dpa) - Frank-Walter Steinmeier bleibt deutscher Bundespräsident. Die Bundesversammlung bestätigte den 66-Jährigen am Sonntag mit großer Mehrheit gleich im ersten Wahlgang im Amt.

Steinmeier, der von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert wurde, kam auf eine Zustimmung von rund 73 Prozent. Er erhielt 1045 von 1425 gültigen Stimmen und nahm die Wahl direkt im Anschluss an die Verkündung des Ergebnisses an. Zwölf Stimmen waren ungültig. Steinmeier ist damit erst der fünfte Bundespräsident mit einer zweiten Amtszeit.

1223 von 1472 Stimmen für Steinmeier

Die Kandidaten der anderen Parteien blieben wie erwartet chancenlos. Auf den von der Linken aufgestellten Mediziner Gerhard Trabert (65) entfielen 96 Stimmen, der von der AfD nominierte CDU-Politiker und Ökonom Max Otte (57) erhielt 140 Stimmen. Für die von den Freien Wählern ins Rennen geschickte Physikerin Stefanie Gebauer (41) stimmten 58 Delegierte.

SPD, Grüne, FDP und CDU/CSU stellten zusammen 1223 der 1472 Mitglieder der Bundesversammlung - also weit mehr als die im ersten Wahlgang notwendige absolute Mehrheit. Im Vorfeld war mit Spannung erwartet worden, wie viele Delegierte für Otte stimmen würden. Die AfD allein stellte 151 Wahlleute. Die Kandidatur des CDU-Politikers auf AfD-Ticket war im Vorfeld extrem umstritten. Die CDU entzog ihm deswegen die Mitgliederrechte und leitete ein Parteiausschlussverfahren ein.

Bas: «Mehrheit hat nicht automatisch Recht»

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) nutzte die Bundesversammlung zu einem Appell für mehr Mut und Respekt angesichts der aktuellen Krisen. Sie rief Bürger und Politiker in ihrer Eröffnungsrede auf, auch unter den erschwerten Bedingungen von Corona-Pandemie, Ukraine-Konflikt, Klimawandel und Preissteigerungen nicht die Nerven zu verlieren. «Jede Zeit stellt neue Aufgaben. Mit jedem Schritt vorwärts sind Risiken verbunden», sagte sie und forderte: «Trauen wir uns dennoch Veränderung und Fortschritt zu!»

Bas beschrieb die polarisierte Stimmung im Land: «Scheinbar unversöhnlich stehen Menschen sich gegenüber, die unterschiedliche Einstellungen haben. Die Stimmung im Land, in Familien und Freundeskreisen leidet darunter. Dagegen hilft kein Impfstoff.» Deshalb seien Mut, Zuversicht und ein respektvoller Ton im Umgang mit Andersdenkenden jetzt so wichtig. «Die Mehrheit hat nicht automatisch Recht - die Minderheit aber auch nicht», betonte sie. Alle müssten sich bewegen und aufeinander zugehen.

SPD-Chef Lars Klingbeil hatte vor der Wahl betont, in einer so polarisierten Zeit brauche Deutschland einen Bundespräsidenten, «der in der Lage ist, Brücken zu bauen, der in der Lage ist, Menschen zusammenzubringen, auch eine Sprache zu finden, die das Land zusammenhält und vereint». Das sei Steinmeier. Er gehe davon aus, dass sich Steinmeier in einer zweiten Amtszeit noch stärker in gesellschaftlichen Kontroversen einmischen und dem Land stärker Orientierung geben werde. Auch CSU-Chef Markus Söder bescheinigte ihm Souveränität in schwierigen Zeiten.

Steinmeier seit 2017 Bundespräsident

Der 66-Jährige, der seine Parteizugehörigkeit zur SPD als Staatsoberhaupt ruhen lässt, ist seit 2017 Bundespräsident. Zuvor war er von 2005 bis 2009 und dann wieder von 2013 bis 2017 Außenminister. Bei der Bundestagswahl 2009 scheiterte er als SPD-Kanzlerkandidat.

Die Bundesversammlung ist das größte parlamentarische Gremium in Deutschland. Seine einzige Aufgabe ist die Wahl des Staatsoberhaupts alle fünf Jahre. Die Versammlung setzt sich zusammen aus den Abgeordneten des Deutschen Bundestags und einer gleich großen Zahl von Mitgliedern, die die 16 Landtage entsenden.

Mit dabei war am Sonntag auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel, die vor der Wahl langen Applaus erhielt. Auf der Liste der Wahlleute standen außerdem Prominente wie Bundestrainer Hansi Flick, Fußballer Leon Goretzka oder Musiker Roland Kaiser und Wissenschaftler wie Astronaut Alexander Gerst, Virologe Christian Drosten und die Biontech-Mitgründerin und Impfstoff-Entwicklerin Özlem Türeci.

Da der Bundestag derzeit 736 Abgeordnete zählt, bestand die Bundesversammlung aus 1472 Wahlfrauen und -männern - so viele wie nie zuvor. Wegen der Corona-Pandemie kamen sie diesmal nicht im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes zusammen, sondern im benachbarten Paul-Löbe-Haus, wo mehr Platz ist. Mehr als 70 Nachrücker kamen zum Zuge - unter anderem, weil Delegierte mit positiven Coronatests ausfielen.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-100388/20

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt Glückwünsche von seinen Gegenkandidaten Gerhard Trabert (l.), Max Otte (r.) und Stefanie Gebauer entgegen. Foto: Kay Nietfeld/dpa © Kay Nietfeld (dpa) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt Glückwünsche von seinen Gegenkandidaten Gerhard Trabert (l.), Max Otte (r.) und Stefanie Gebauer entgegen. Foto: Kay Nietfeld/dpa © Kay Nietfeld (dpa)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während seiner Rede nach der Wahl. Foto: Wolfgang Kumm/dpa © Wolfgang Kumm (dpa) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während seiner Rede nach der Wahl. Foto: Wolfgang Kumm/dpa © Wolfgang Kumm (dpa)

Haben sich offenbar so einiges zu erzählen, flüsternd: Angela Merkel (r.) und Außenministerin Annalena Baerbock. Foto: Wolfgang Kumm/dpa © Wolfgang Kumm (dpa) Haben sich offenbar so einiges zu erzählen, flüsternd: Angela Merkel (r.) und Außenministerin Annalena Baerbock. Foto: Wolfgang Kumm/dpa © Wolfgang Kumm (dpa)

Die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel (r.) begrüßt den amtierenden Kanzler Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: Wolfgang Kumm/dpa © Wolfgang Kumm (dpa) Die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel (r.) begrüßt den amtierenden Kanzler Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: Wolfgang Kumm/dpa © Wolfgang Kumm (dpa)

Begrüßung in Zeiten von Corona: Ex-Kanzlerin Angela Merkel (l.) und der neue CDU-Chef Friedrich Merz. Foto: Wolfgang Kumm/dpa © Wolfgang Kumm (dpa) Begrüßung in Zeiten von Corona: Ex-Kanzlerin Angela Merkel (l.) und der neue CDU-Chef Friedrich Merz. Foto: Wolfgang Kumm/dpa © Wolfgang Kumm (dpa)

Darf der Wahl des Bundespräsidenten dabei sein: Die Polit-Aktivistin, Entertainerin und Berlins berühmteste Dragqueen: Gloria Viagra. Foto: Christophe Gateau/dpa © Christophe Gateau (dpa) Darf der Wahl des Bundespräsidenten dabei sein: Die Polit-Aktivistin, Entertainerin und Berlins berühmteste Dragqueen: Gloria Viagra. Foto: Christophe Gateau/dpa © Christophe Gateau (dpa)

Auch der Sport ist bei der Bundespräsidentenwahl vertreten: Doch bevor Bundestrainer Hansi Flick, ins Paul-Löbe-Haus durfte, musste er, wie jeder andere auch, einen Corona-Test machen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa © Wolfgang Kumm (dpa) Auch der Sport ist bei der Bundespräsidentenwahl vertreten: Doch bevor Bundestrainer Hansi Flick, ins Paul-Löbe-Haus durfte, musste er, wie jeder andere auch, einen Corona-Test machen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa © Wolfgang Kumm (dpa)

Eine Person (m.) trägt ein Kostüm und eine Tasche mit der Aufschrift «Nazis raus #noAfD». Foto: Wolfgang Kumm/dpa-Zentralbild/dpa © Wolfgang Kumm (dpa) Eine Person (m.) trägt ein Kostüm und eine Tasche mit der Aufschrift «Nazis raus #noAfD». Foto: Wolfgang Kumm/dpa-Zentralbild/dpa © Wolfgang Kumm (dpa)

Den Moment festhalten: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (2.v.l.) stellt sich zu einem Selfie mit weiteren Personen. Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa © Bernd von Jutrczenka (dpa) Den Moment festhalten: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (2.v.l.) stellt sich zu einem Selfie mit weiteren Personen. Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa © Bernd von Jutrczenka (dpa)