Staureicher Tag rund um Mülheim steht bevor

Als Grundlage verweist der ADAC auf die Staubilanz des vergangenen Jahres: Selbst zum Start der Sommerferien war weniger Verkehr auf den Autobahnen als vor dem Himmelfahrtswochenende. Wer die Möglichkeit hat, sollte deshalb besser erst am Mittwochabend oder Donnerstag losfahren. Dann dürfte die Fahrt deutlich entspannter verlaufen. Zwar erwartet der ADAC auch am Donnerstag noch viel Verkehr, allerdings längst nicht so viel wie am Mittwoch. Die hohen Spritpreise scheinen die Reiselust inzwischen kaum noch zu bremsen. Nachdem an Ostern noch spürbar weniger Verkehr gezählt worden war als in den Vorjahren, registrierte der ADAC am langen 1.-Mai-Wochenende bereits wieder den bislang staureichsten Tag des Jahres in NRW.