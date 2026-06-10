Statistik: Mehr Geburten in Mülheim

Nach den neuen Zahlen der Landesstatistiker wurden 2025 in Mülheim 1.374 Kinder geboren und angemeldet. Das sind neun Kinder mehr als im Jahr davor. Zuletzt war die Zahl der Geburten in Mülheim im Jahr 2021 gestiegen, seitdem war diese rückläufig. Im Jahr 2021 waren in Mülheim noch 1630 Kinder geboren und angemeldet worden. Zu den Gründen für die Entwicklung der Zahlen sagen die Landesstatistiker nichts - sie erfassen lediglich Daten.