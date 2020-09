Statement zur polizeiinternen Broschüre "Arabische Familienclans -Historie. Analyse. Ansätze zur Bekämpfung." von Frau

Essen (ots) - Die Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Bekämpfung von Straftaten krimineller Mitglieder arabischer Großfamilien. Wie in anderen Deliktsbereichen bereits erfolgreich praktiziert - z.B. bei Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, Wohnungseinbruchsdiebstahl und Taschendiebstahl - ist es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei besonders wichtig, Hintergrundwissen zu erlangen und erfolgsversprechende Arbeitsansätze bei der Bekämpfung, insbesondere von neuen Kriminalitätsphänomenen, zu gewinnen. Deshalb ist es üblich, Fakten und Strukturen, beispielsweise in Form einer Broschüre oder auch Flyern zusammenzutragen, um die Handlungskompetenz operativ tätiger Polizeibeamter zu erhöhen. Wie in diesem Fall war es dem Polizeipräsidium Essen - als einer der ersten Behörden im Land NRW, die sich der intensiven Bekämpfung krimineller Familienangehöriger von Clanfamilien annahm - ein Anliegen, aus externer professioneller und wissenschaftlicher Sicht das Phänomen "Arabische Familienclans" zu analysieren. Die Landesregierung hatte zu Beginn der Legislaturperiode in ihrem Koalitionsvertrag der Bekämpfung der Clankriminalität besondere Priorität zugeschrieben und im Rahmen der Ruhr-Konferenz mehrere neue Projektideen entwickeln lassen, um diesem Kriminalitätsphänomen möglichst erfolgreich begegnen zu können. Bei der im Fokus stehenden Broschüre "Arabische Familienclans - Historie. Analyse. Ansätze zur Bekämpfung." handelt es sich demnach um eine interne Kurzinformation für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Sie ist ohne Quellenverweis oder Fußnoten erstellt worden, da sie lediglich als Handlungsempfehlung verstanden werden soll. Sie orientiert sich in der Kollektivbetrachtung an den im Projekt des Landeskriminalamtes (KEEAS) herausgearbeiteten Charakteristika und beschreibt ausgehend davon Spezifika und Hintergründe, die zur Bewältigung von Einsatzlagen, für die Ermittlungsarbeit und die behördenübergreifende Zusammenarbeit genutzt werden können. Im Fokus stehen dabei ausschließlich kriminelle Strukturen. Grundlage der Broschüre sind diverse wissenschaftliche Abhandlungen der Autorin sowie Erfahrungen, die Dienstbühl in Hospitationen, Interviews und Gesprächen mit Sozialarbeitern, Familienmitgliedern, Polizeibeamten und Angehörigen weiterer Behörden (u.a. kommunale Ämter, Jobcenter) zusammengetragen hat. Das oberste Ziel des Polizeipräsidium Essens unter der Leitung von Polizeipräsident Frank Richter ist die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Städte Essen und Mülheim an der Ruhr. Mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen wir Straftaten zu verhindern, Präventionsmöglichkeiten anzuwenden und die in Teilen organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen, hat die Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr andere Behörden, wie beide Kommunen, das Hauptzollamt Duisburg, Zollfahndungsamt Essen, die Finanzverwaltungen, die Bundespolizei, die Bezirksregierung sowie externe Berater und Wissenschaftler hinzugezogen. Die Broschüre dient demnach nicht als alleinige Grundlage, sondern wird durch interne Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen vervollständigt. Das polizeiliche Einschreiten sowie die polizeiliche Erfahrung werden regelmäßig evaluiert und entsprechend angepasst. Durch Frau Prof. Dr. Dorothee Dienstbühl sind neben der benannten Broschüre zum gleichen Themenkomplex die folgend aufgeführten weiteren wissenschaftlichen Abhandlungen bereits veröffentlicht worden: Dienstbühl, D.: Clankriminalität: Verschmelzung legaler und illegaler Geschäftsfelder, in: Sicherheitsmelder v. 30.10.2.019, http://www.sicherheitsmelder.de/xhtml/articleview.jsf?id=1572421430_34. dies. Der 21-Punkte-Plan der "Bosbach-Kommission", in: Sicherheitsmelder v. 6.11.2019, http://www.sicherheitsmelder.de/xhtml/articleview.jsf?id=1573027885_34. dies. Die Bekämpfung von Clankriminalität in Deutschland: Verbundkontrollen im kriminalpolitischen und gesellschaftlichen Diskurs, KriPoZ 4/2020, S. 210-216. dies. Die Übertragung temporärer BAO zur mittelfristigen Kriminalitätsbekämpfung, in Sicherheitsmelder v. 15.5.2019, zuletzt abgerufen unter: http://www.sicherheitsmelder.de/xhtml/articleview.jsf?id=1557904936_34. dies. Durchbruch schaffen - Der Staat gegen kriminelle Clans, in: Deutsche Polizei 10/2019, S. 4-8. dies. Erstes Lagebild zur Clankriminalität in NRW, in Sicherheitsmelder v. 22.5.2019, zuletzt abgerufen unter: http://www.sicherheitsmelder.de/xhtml/articleview.jsf?id=1558510696_34. dies. Ehrgewalt. Ein fremdes Phänomen zwischen Generalverdacht und Verharmlosung, 2015. dies. Extremismus und Radikalisierung: Kriminologisches Handbuch zur aktuellen Sicherheitslage, 2019. dies. Gegen kriminelle Clans: Die Taktik der Nadelstiche, in: Sicherheitsmelder.de v. 27.3.2019, zuletzt abgerufen unter: http://www.sicherheitsmelder.de/xhtml/articleview.jsf?id=1553605710_34. dies. Gewalt im Namen der "Ehre", in: Kriminalistik 3/2012, S 147 - 151. die