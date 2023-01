Startschuss in Alicante: Das Ocean Race ist unterwegs

Vor dem spanischen Alicante sind die fünf Teams in die 14. Auflage der Weltumseglung gestartet. In sieben Etappen geht es rund um den Globus. Das Ziel ist am 1. Juli der Hafen von Genua in Italien.

© Alberto Saiz/AP/dpa