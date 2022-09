Start macht Mut: Deutschland «auf die Landkarte setzen»

Köln (dpa) - Nach der riesigen Basketball-Party zum EM-Auftakt fühlen sich Dennis Schröder und Co. bereit für große Taten.

«Es war ein perfekter Abend», sagte der deutsche Kapitän nach dem in der Höhe zuvor kaum vorstellbaren 76:63 gegen den Olympia-Zweiten Frankreich vor 18.000 völlig euphorisierten Zuschauern in der Kölner Lanxess Arena.

Sieg gegen Frankreich ein «erster Schritt»

Für die im Vorfeld von zahlreichen personellen Rückschlägen gebeutelte deutsche Mannschaft war es der optimale Start auf dem Weg zur ersehnten ersten Medaille seit 17 Jahren - und zum Ziel, den deutschen Basketball international wieder salonfähig zu machen. «Wir haben die Chance, Deutschland auf die Landkarte zu bringen», sagte der trotz der beeindruckenden Vorstellung gewohnt ruhig analysierende Bundestrainer Gordon Herbert.

Mit dem Sieg gegen den Mitfavoriten Frankreich gelang dem deutschen Team der erste Schritt, mehr nicht. «Natürlich gibt uns das einen Push, aber es war nur ein Sieg», sagte der starke Daniel Theis, der trotz seiner Verletzungspause in den Tagen vor dem Turnierstart zum ersehnten Anker einer insgesamt erstaunlich starken und intensiven Defensive wurde. «Die Art und Weise, wie wir verteidigt haben, war der Schlüssel», sagte der zuvor in der Versenkung verschwundene und nun groß auftrumpfende Niels Giffey. «Wenn wir weiter so verteidigen, dann spielen wir ein gutes Turnier», sagte der gebürtige Berliner.

Gemeinsam mit seinen alten Alba-Kollegen Maodo Lo, Johannes Thiemann und Franz Wagner verkörperte Giffey eine Freude und Leichtigkeit, die das deutsche Team zusammen mit den begeisterten Fans durch die EM tragen kann. Am besten verdeutlichte eine Szene des überragenden Lo zu Beginn der zweiten Halbzeit die große deutsche Spielfreude. Bei einem Tempogegenstoß spielte der überragende Alba-Point-Guard den Ball einmal hinter seinem Rücken entlang und bediente dann Schröder spektakulär unter dem Korb. «Den Move habe ich vorher noch nie gemacht. Ich habe ihn in diesem Moment einfach gefühlt», sagte Lo bei «Magentasport».

DBB-Auswahl präsentiert sich gefestigt

Mit diesem Gefühl der Leichtigkeit soll an diesem Samstag (14.30 Uhr/Magentasport) gegen das zum Start ebenfalls siegreiche Team von Bosnien-Herzegowina der zweite Sieg her. Denn trotz des ersten Ausrufezeichens an die europäische Konkurrenz bleibt die Gruppe mit Schwergewichten wie Slowenien und Litauen kompliziert. Schon 2013 startete Deutschland mit einem Sieg gegen Frankreich in eine EM - und schied nach peinlichen Niederlagen gegen Basketball-Zwerge wie Großbritannien und Belgien doch noch sang- und klanglos aus.

Die Gefahr einer Wiederholung erscheint dieses Mal aber eher gering. Zu gefestigt und geschlossen präsentiert sich die deutsche Auswahl in diesen Tagen. «Ich glaube, hier gewinnt das beste Team und nicht das Team mit den besten Einzelspielern», sagte NBA-Profi Wagner nach seinem EM-Debüt. «Die Teamchemie ist gut, von daher macht es extrem Spaß.»

Den hatte auch Basketball-Legende Dirk Nowitzki auf der Tribüne. Die emotionale Trikot-Zeremonie für den Ausnahmesportler im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor der Partie gab seinen Nachfolgern im Deutschland-Trikot noch zusätzliche Energie. «Wir lieben ihn alle», sagte Giffey.