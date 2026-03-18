Start in die Motorradsaison: Freiheit auf zwei Rädern

So groß die Begeisterung auch ist, Motorradfahren bringt Risiken mit sich. Anders als Autos haben Motorräder keine Knautschzone. Ein Unfall, der im Auto nur einen Blechschaden verursacht, kann für Biker schnell zu Verletzungen führen. Gerade zu Beginn der Saison ist die Gefahr erhöht. Viele Fahrerinnen und Fahrer müssen sich erst wieder an ihr Motorrad gewöhnen. Hinzu kommen typische Frühjahrsprobleme wie Schlaglöcher oder Rollsplitt auf den Straßen.

Es gibt aber positive Entwicklungen: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der tödlichen Motorradunfälle laut Verkehrsunfallbilanz zuletzt deutlich gesunken, um 47 Prozent von 86 Toten im Jahr 2024 auf 45 Tote im Jahr 2025. Gleichzeitig ist jedoch die Zahl der Unfälle mit leicht Verletzten gestiegen, um 18 Prozent.

Klar ist aber - jeder Unfall ist einer zu viel. Deswegen ist Unfallprävention wichtig.