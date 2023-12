Starke Rodler: Drei Rennen, fünf Podestplätze

Whistler (dpa) - Drei Rennen, fünf Podestplätze: Beim letzten Weltcup des Jahres haben Deutschlands Rodlerinnen und Rodler im kanadischen Whistler aufgetrumpft. Im Frauen-Doppelsitzer gewannen die Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal vor Dajana Eitberger und Saskia Schirmer.

Im Männer-Doppelsitzer setzten sich die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt vor den Österreichern Thomas Steu und Wolfgang Kindl durch. Hannes Orlamünder und Paul Gubitz wurden Dritte.

Langenhan gewinnt erneut

Zum Auftakt des Kanada-Weltcups hatte der WM-Zweite Max Langenhan auch das nächste Weltcup-Rennen der Saison gewonnen. Wie schon vor einer Woche in Lake Placid siegte der 24-Jährige im Einsitzerwettbewerb vor Weltmeister Jonas Müller aus Österreich - diesmal mit einem Vorsprung von 0,255 Sekunden. «Ich habe ein paar kleine Fehlerchen gemacht. Dass es dann trotzdem reicht, freut mich sehr», sagte Langenhan.

Bei der Generalprobe für die Rodel-Weltmeisterschaft 2025 holte sich Langenhan saisonübergreifend seinen neunten Sieg am Stück. «Das ist ein gutes Feeling, mit dem man hier wegfährt», sagte er mit Blick auf die übernächsten Titelkämpfe. Beim Weltcup-Auftakt in Lake Placid hatte der 24-Jährige neben dem Einsitzerwettbewerb auch den Sprintwettkampf gewonnen. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch beendete das Einsitzer-Rennen in Kanada auf dem 26. Platz. David Nössler kam auf Rang 14.

Ihre ersten Saisonsiege holten die Doppelsitzer-Paarungen bei den Männern und Frauen. «Generell können wir echt zufrieden sein», sagte Jessica Degenhardt. Das Duo lag 0,080 Sekunden vor Dajana Eitberger und Saskia Schirmer. «Als blutjunge Anfänger so eine gute Leistung abliefern von Anfang an, das macht Spaß. Wir kommen so langsam in den Flow rein und hoffen, dass wir das ins neue Jahr mitnehmen können», sagte die 32 Jahre alte Dajana Eitberger. Zusammen mit der jungen Saskia Schirmer war es bereits der dritte Podestplatz im dritten Rennen für die Olympia-Zweite von 2018 im Einsitzer.

Nach Platz fünf in Lake Placid gab es für Tobias Wendl/Tobias Arlt in Kanada den ersten Saisonsieg. «Wir sind super zufrieden mit dem Ergebnis. Das gibt Selbstvertrauen», sagte Wendl. Höhepunkt der Rodel-Saison ist die Weltmeisterschaft Ende Januar in Altenberg.