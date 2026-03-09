Starke Nachfrage: Anmeldungen für weiterführende Schule
Die Anmeldephase für die weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2026/2027 ist in Mülheim abgeschlossen und zeigt einen deutlichen Zuwachs: Insgesamt 1.162 Schülerinnen und Schüler wurden dieses Jahr zwischen dem 2. und 4. März für die 5. Klasse angemeldet – das sind rund 100 mehr als im Vorjahr.
Die Anmeldungen betrafen Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien. In den kommenden Tagen werden Gespräche zwischen Schulleitungen und Schulaufsicht geführt, um das Schülerausgleichsverfahren zwischen den Schulen der jeweiligen Schulformen zu koordinieren. Die genauen Ergebnisse und die weiteren Schritte des Anmeldeverfahrens für das kommende Schuljahr werden in der Sitzung des Bildungsausschusses am 20. April besprochen.