Starke Nachfrage: Anmeldungen für weiterführende Schule

Die Anmeldephase für die weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2026/2027 ist in Mülheim abgeschlossen und zeigt einen deutlichen Zuwachs: Insgesamt 1.162 Schülerinnen und Schüler wurden dieses Jahr zwischen dem 2. und 4. März für die 5. Klasse angemeldet – das sind rund 100 mehr als im Vorjahr.