Star-DJ Erick Morillo gestorben

«I Like To Move It»

Miami Beach (dpa) - Der vor allem mit dem Song «I Like To Move It» weltberühmt gewordene Star-DJ Erick Morillo ist tot. Morillo sei am Dienstag im Alter von 49 Jahren tot in einem Anwesen in Miami Beach gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch und bestätigte damit entsprechende US-Medienberichte.

Die Einsatzkräfte seien nach einem Notruf zu dem Anwesen gefahren. Der Tod Morillos werde nun untersucht. Es gebe auf den ersten Blick keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung.

Morillo sei einer der besten DJs gewesen, die er je gesehen habe, schrieb sein Kollege David Guetta beim Kurznachrichtendienst Twitter. «Du hast mich so sehr inspiriert», hieß es weiter. «Danke, dass du für so viele von uns die Türen geöffnet hast. Ich werde die langen Nächte, die ich mit dir vor 15 Jahren am DJ-Pult verbracht habe, vermissen.»

Der aus Kolumbien stammende Morillo hatte als Produzent unter zahlreichen verschiedenen Pseudonymen Songs herausgebracht und als DJ auf der ganzen Welt gearbeitet. Der größte Erfolg gelang ihm 1994, als er gemeinsam mit dem Rapper Mark Quashie als Duo Reel 2 Real den Song «I Like To Move It» herausbrachte, der weltweit erfolgreich wurde.

Im August war Morillo US-Medienberichten zufolge wegen sexuellem Übergriff festgenommen worden. Ein Gerichtstermin in der Sache stand demnach am Freitag an. Murillo hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

© dpa-infocom, dpa:200902-99-407673/2