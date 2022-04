Stärkste Rentenerhöhung seit Jahrzehnten beschlossen

Plus 5,35 Prozent im Westen - und plus 6,12 Prozent im Osten: Die Renten steigen so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Doch die Inflation könnte der Anhebung einen Strich durch die Rechnung machen.

© Marijan Murat/dpa/Illustration