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Stadtrat soll neues Ladesäulen-Konzept beschließen
© Kerstin Kokoska/FUNKE Foto Services
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Stadtrat soll neues Ladesäulen-Konzept beschließen

Der Stadtrat soll auf seiner nächsten Sitzung ein neues Konzept für den Ausbau von E-Ladesäulen in Mülheim beschließen. Bis 2035 sollen rund 2.000 öffentliche Ladepunkte entstehen.

Veröffentlicht: Montag, 20.04.2026 12:00

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Derzeit gibt es in Mülheim - nach Angaben der Stadt - 226 öffentliche Ladepunkte - das sind 23 E-Autos pro Säule, mehr als im Bundesschnitt. Das neue Konzept soll den Ausbau beschleunigen und fairer gestalten. Statt wie bisher beliebige Standorte zu beantragen, veröffentlicht die Stadt ab Mitte 2026 vorgeprüfte Standortpakete. Unternehmen können sich dann gezielt darum bewerben. Das soll lange Genehmigungsverfahren vermeiden und eine flächendeckende Versorgung sicherstellen, heißt es von der Stadt. Bis 2030 erwartet Mülheim rund 26.000 E-Autos - fast fünfmal so viele wie heute.

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