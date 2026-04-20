Stadtrat soll neues Ladesäulen-Konzept beschließen

Derzeit gibt es in Mülheim - nach Angaben der Stadt - 226 öffentliche Ladepunkte - das sind 23 E-Autos pro Säule, mehr als im Bundesschnitt. Das neue Konzept soll den Ausbau beschleunigen und fairer gestalten. Statt wie bisher beliebige Standorte zu beantragen, veröffentlicht die Stadt ab Mitte 2026 vorgeprüfte Standortpakete. Unternehmen können sich dann gezielt darum bewerben. Das soll lange Genehmigungsverfahren vermeiden und eine flächendeckende Versorgung sicherstellen, heißt es von der Stadt. Bis 2030 erwartet Mülheim rund 26.000 E-Autos - fast fünfmal so viele wie heute.