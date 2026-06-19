Stadtradeln in Mülheim: Anmeldungen starten

Das Prinzip ist einfach: So viele Alltagswege wie möglich mit dem Fahrrad zurücklegen und die Kilometer online für Mülheim eintragen. Wer möchte, kann ein eigenes Team gründen oder einem bestehenden beitreten – ob mit Kollegen, Vereinsmitgliedern oder Nachbarn. Die Anmeldung ist bereits jetzt möglich unter stadtradeln.de/muelheim. Ziel der bundesweiten Kampagne ist es, das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel zu stärken und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.