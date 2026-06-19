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Stadtradeln in Mülheim: Anmeldungen starten
© Tamara Ramos / Funke Foto Services (2018)
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Stadtradeln in Mülheim: Anmeldungen starten

Wer in Mülheim wohnt, arbeitet oder zur Schule geht, kann sich ab sofort beim Stadtradeln 2026 anmelden. Der Aktionszeitraum läuft vom 5. bis 25. September.

Veröffentlicht: Freitag, 19.06.2026 03:07

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Das Prinzip ist einfach: So viele Alltagswege wie möglich mit dem Fahrrad zurücklegen und die Kilometer online für Mülheim eintragen. Wer möchte, kann ein eigenes Team gründen oder einem bestehenden beitreten – ob mit Kollegen, Vereinsmitgliedern oder Nachbarn. Die Anmeldung ist bereits jetzt möglich unter stadtradeln.de/muelheim. Ziel der bundesweiten Kampagne ist es, das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel zu stärken und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

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