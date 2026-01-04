Stadthalle Mülheim feiert 100. Geburtstag

Die Stadthalle wurde 1926 eröffnet und prägt seitdem das Stadtbild an der Ruhr. Heute finden dort die Mülheimer Theatertage, das Klavier-Festival Ruhr und Kabarettaufführungen statt. Im Zweiten Weltkrieg brannte das Gebäude größtenteils ab und wurde 1957 wiedereröffnet. Ab Februar zeigt das Kunstmuseum eine Ausstellung zur Geschichte der Stadthalle. Ende Juni folgt ein offizieller Festakt. Im Sommer soll es ein großes Fest im Stadthallengarten für alle Mülheimer geben. Den Abschluss macht ein außergewöhnliches Konzert, heißt es von der MST.