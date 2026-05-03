Stadtfest: Mülheim feiert sich selbst

Den sportlichen Blickfang liefert die Ruhr: Beim Flyboarding katapultiert ein Wasserstrahl Sportlerinnen und Sportler meterhoch in die Luft – ein Extremsport, den man so selten zu sehen bekommt. Auf dem Rathausmarkt und am Stadthafen zeigen Mülheimer Vereine ihr Können – von American Football über japanische Trommelkunst bis hin zu XXL-Fußball-Dart. Wer lieber zuhört: Ein Festival der Straßenmusik sorgt mit Bands und Solo-Musikerinnen und -Musikern für gute Laune in der ganzen City. Für Familien gibt es Kinderschminken und eine Fahrt mit der Bimmelbahn „Rasende Berta" durch die Innenstadt. Am Nachmittag legen außerdem historische Oldtimer am Stadthafen einen Stopp ein – für alle, die schöne alte Autos mögen.