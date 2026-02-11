Stadt will Uber-Fahrten strenger kontrollieren

Mietwagen müssen nach jeder Fahrt zu ihrem Betriebssitz zurückkehren - außer es liegt schon ein neuer Auftrag vor. Diese Regel soll verhindern, dass sie wie Taxis auf Kunden warten. Die Überwachung ist sehr zeitaufwändig: Pro Fahrzeug müssen Hunderte Fahrten monatlich manuell geprüft werden. Derzeit gibt es 30 Mietwagen-Unternehmen mit 102 Fahrzeugen in Mülheim. Mit einer Vollzeitstelle kann die Stadt die Kontrollen nicht schaffen. Zusätzlich will die Stadt - wie in Essen - ein Mindestentgelt für Mietwagen prüfen. Dafür wurden Gutachter beauftragt. Einige Unternehmen verweigern aber die Herausgabe von Geschäftsdaten, heißt es von der Stadtverwaltung.