Stadt will Uber-Fahrten strenger kontrollieren
© Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services
Stadt will Uber-Fahrten strenger kontrollieren

Mülheim plant strengere Regeln für Mietwagen-Dienste wie Uber. Die Kontrollen sind aber so aufwändig, dass die Stadt mehr Personal braucht.

Veröffentlicht: Mittwoch, 11.02.2026 04:12

Mietwagen müssen nach jeder Fahrt zu ihrem Betriebssitz zurückkehren - außer es liegt schon ein neuer Auftrag vor. Diese Regel soll verhindern, dass sie wie Taxis auf Kunden warten. Die Überwachung ist sehr zeitaufwändig: Pro Fahrzeug müssen Hunderte Fahrten monatlich manuell geprüft werden. Derzeit gibt es 30 Mietwagen-Unternehmen mit 102 Fahrzeugen in Mülheim. Mit einer Vollzeitstelle kann die Stadt die Kontrollen nicht schaffen. Zusätzlich will die Stadt - wie in Essen - ein Mindestentgelt für Mietwagen prüfen. Dafür wurden Gutachter beauftragt. Einige Unternehmen verweigern aber die Herausgabe von Geschäftsdaten, heißt es von der Stadtverwaltung.

