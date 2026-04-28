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Stadt sucht Bewerber für den Heimatpreis 2026
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Stadt sucht Bewerber für den Heimatpreis 2026

Zum achten Mal schreibt die Stadt Mülheim den Heimatpreis aus. Vereine, Gruppen und Einzelpersonen können sich bis zum 30. August 2026 bewerben.

Veröffentlicht: Dienstag, 28.04.2026 03:17

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Ausgezeichnet wird ehrenamtliches Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das können Projekte sein, die Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen, öffentliche Plätze attraktiver machen oder das Gemeinschaftsgefühl im Stadtteil stärken. Auch Begrünungsprojekte und klimafreundliche Ideen sind willkommen. Kommerzielle Projekte sind ausgeschlossen. Das Preisgeld beträgt insgesamt 15.000 Euro und wird an bis zu drei Preisträger verteilt. Das Geld stellt das Land NRW bereit. Bewerbungen sind online hier möglich.

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