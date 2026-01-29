Anzeige
Stadt startet Online-Glasfaseratlas
© Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services
Die Stadt Mülheim hat eine neue Online-Karte für den Glasfaserausbau gestartet. Wir Mülheimer können dort adressgenau nachschauen, wo Glasfaser verfügbar ist oder geplant wird.



Veröffentlicht: Donnerstag, 29.01.2026 04:37

Der Glasfaseratlas zeigt alle Ausbauprojekte der verschiedenen Anbieter wie medl, Westconnect und der Telekom. Die Karte unterscheidet zwischen Privat- und Gewerbekunden sowie geförderten Projekten. Viele Mülheimer fragen die Stadt nach Glasfaser-Möglichkeiten. Die Stadt fungiert dabei als Vermittler. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung aller Stadtteile mit schnellem Internet. Die aktuellsten Infos zu Verfügbarkeit und Anschluss gibt es aber weiter direkt bei den Anbietern, heißt es von der Stadt.

