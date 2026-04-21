Stadt startet Karte gegen Starkregen

Eingetragen werden können zum Beispiel überflutete Straßen, vollgelaufene Keller oder Stellen, an denen Regenwasser schlecht abfließt. Das ist wichtig, weil starke Regenfälle auch in Mülheim in den vergangenen Jahren immer wieder Schäden angerichtet haben. Die Hinweise der Bürger sollen in eine neue Risikokarte einfließen. Auf dieser Grundlage will die Stadt später Maßnahmen planen, um Häuser, Straßen und andere Bereiche besser zu schützen. Das Online-Portal ist ab heute HIER erreichbar.