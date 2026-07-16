Stadt ruft zum Gießen von Straßenbäumen auf

Nach Angaben der Stadt trocknet der Boden bei Wärme schnell wieder aus. Kurze Schauer reichen oft nicht aus. Besonders betroffen sind junge Bäume, weil ihre Wurzeln noch nicht tief genug reichen. Die Stadt will neu gepflanzte Bäume deshalb jetzt länger bewässern, und zwar bis zum fünften Standjahr. Auch Anwohner können helfen. Jungbäume sind oft an Holzstützen, einem weißen Anstrich oder einem Gießring zu erkennen. Die Stadt empfiehlt, die Fläche um den Baum einmal pro Woche langsam mit rund 100 Litern Wasser zu gießen.

Wer sich dauerhaft fürs Stadtgrün engagieren möchte, kann die Pflege einer Baumscheibe übernehmen. Interessierte können sich per E-Mail unter amt67@muelheim-ruhr.de melden.