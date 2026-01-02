Stadt plant Fortsetzung der Schwimmstelle am Ruhrstrand

Die bisherige Genehmigung ist ausgelaufen. Die Kosten steigen auf 157.000 Euro in diesem und 164.850 Euro im Jahr 2027, so die Stadtverwaltung. Bisher unterstützte die Thyssen-Stiftung das Projekt finanziell. Die Schwimmstelle hatte letztes Jahr eine erfolgreiche Saison: An 53 von 121 möglichen Tagen war das Baden erlaubt. Rund 900 Badegäste nutzten die einzige Flussschwimmstelle der Stadt. In den ersten beiden Jahren waren es wegen vieler Regentage deutlich weniger. Die Stadt will die Wasseraufsichtszeiten reduzieren: Statt den ganzen Tag soll nur noch nachmittags und abends ein Bademeister vor Ort sein. Das Geld für die Fortsetzung steht noch nicht im Haushalt bereit.