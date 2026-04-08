Stadt modernisiert Förderrichtlinien für Integration

Künftig können nicht nur Migranten-Organisationen Fördergelder beantragen. Auch ehrenamtliche Initiativen und gemeinnützige Vereine können sich bewerben. Neu ist außerdem eine Schutzklausel: Organisationen mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen bekommen kein Geld mehr. Die Förderung soll neben Integration auch Antidiskriminierungsarbeit und demokratische Grundwerte stärken. Die Antragsfrist verlängert sich von Mai auf Ende Juni - damit haben ehrenamtliche Gruppen mehr Zeit für ihren Antrag, heißt es von der Stadtverwaltung. Der Stadtrat muss den neuen Richtlinien noch zustimmen.