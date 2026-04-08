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Stadt modernisiert Förderrichtlinien für Integration
© Coloures-pic - Fotolia
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Stadt modernisiert Förderrichtlinien für Integration

Der Stadtrat soll neue Regeln für die Vergabe von Zuschüssen im Bereich Integration und Chancengerechtigkeit beschließen. Die bisherigen Richtlinien stammen aus dem Jahr 2011 und sind veraltet.

Veröffentlicht: Mittwoch, 08.04.2026 04:00

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Künftig können nicht nur Migranten-Organisationen Fördergelder beantragen. Auch ehrenamtliche Initiativen und gemeinnützige Vereine können sich bewerben. Neu ist außerdem eine Schutzklausel: Organisationen mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen bekommen kein Geld mehr. Die Förderung soll neben Integration auch Antidiskriminierungsarbeit und demokratische Grundwerte stärken. Die Antragsfrist verlängert sich von Mai auf Ende Juni - damit haben ehrenamtliche Gruppen mehr Zeit für ihren Antrag, heißt es von der Stadtverwaltung. Der Stadtrat muss den neuen Richtlinien noch zustimmen.

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