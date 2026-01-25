Stadt gedenkt den Opfer des Holocaust

Oberbürgermeister Marc Buchholz und ein Vertreter der Jüdischen Gemeinde werden sprechen. Schüler der Gustav-Heinemann-Gesamtschule wirken mit. Nach der Kranzniederlegung am Mahnmal folgt ein Totengebet des Rabbiners. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Friedhofs-Kapelle statt. Am 27. Januar 1945 befreiten die Alliierten das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Seitdem ist dieser Tag offizieller Gedenktag für die Opfer der NS-Diktatur. Der Rathausturm wird mit Trauerfahnen beflaggt, heißt es von der Stadt.