Stadt gedenkt den Opfer des Holocaust
Am Dienstag (27.1.) findet eine Gedenkveranstaltung zum 81. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz statt. Die Stadt und die Jüdische Gemeinde erinnern um 11 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof an die Opfer des Nationalsozialismus.
Veröffentlicht: Sonntag, 25.01.2026 07:00
Oberbürgermeister Marc Buchholz und ein Vertreter der Jüdischen Gemeinde werden sprechen. Schüler der Gustav-Heinemann-Gesamtschule wirken mit. Nach der Kranzniederlegung am Mahnmal folgt ein Totengebet des Rabbiners. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Friedhofs-Kapelle statt. Am 27. Januar 1945 befreiten die Alliierten das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Seitdem ist dieser Tag offizieller Gedenktag für die Opfer der NS-Diktatur. Der Rathausturm wird mit Trauerfahnen beflaggt, heißt es von der Stadt.