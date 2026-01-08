Stadt bietet Jägerprüfung im April an

Anträge müssen bis Mitte Februar eingereicht werden. Die Prüfung kostet 300 Euro und besteht aus drei Teilen: einem schriftlichen Test, jagdlichem Schießen und einer mündlichen Prüfung. Geprüft werden Tierarten, Wildbiologie, Jagdbetrieb, Waffentechnik und Jagdrecht. Wer teilnehmen will, braucht verschiedene Nachweise - etwa über den sicheren Umgang mit Kurzwaffen. Die schriftliche Prüfung findet am 20. April statt, die anderen Prüfungsteile bis zum 24. April, heißt es von der Stadt.





