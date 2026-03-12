Stabhochspringer Duplantis verbessert erneut Weltrekord

Uppsala (dpa) - Olympiasieger Armand Duplantis hat den nächsten Stabhochsprung-Weltrekord aufgestellt. Bei dem nach seinem Spitznamen benannten Hallen-Meeting Mondo Classic in Uppsala in seiner Heimat Schweden überquerte er im ersten Versuch atemberaubende 6,31 Meter. Duplantis verbesserte damit seinen eigenen Weltrekord von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio im vergangenen September um einen Zentimeter.

«Das ist meine Heimat. Jedes Mal, wenn ich auf der Bahn stehe, repräsentiere ich euch und bin sehr stolz darauf, für euch und Schweden zu springen», sagte Duplantis nach seiner spektakulären Flugshow vor dem Heimpublikum.

Nächster Weltrekord schon kommende Woche?

Wie der kontinentale Leichtathletik-Verband European Athletics mitteilte, sprang Duplantis in Uppsala bereits zum 15. Mal einen Weltrekord. Ein Ende ist nicht in Sicht. Schon in der kommenden Woche könnten die 6,31 Meter wieder Geschichte sein. Dann will der 26-Jährige bei der Hallen-Weltmeisterschaft im polnischen Torun teilnehmen.

Der schwedische Ausnahmeathlet ließ schon anklingen, dass er eines Tages die 6,40 Meter für möglich hält. Mit weit mehr als 100 Sprüngen über 6,00 Meter ist er schon lange in einer anderen Liga als der Rest der Stabhochsprung-Welt. Die letzte Meisterschaftsniederlage liegt schon fast sieben Jahre zurück.