Staatliche Unterstützung: Mülheim überm Landesschnitt

Zwischenzeitlich waren es mit über 26.000 deutlich mehr.





Das größte Sorgenkind sind die älteren Menschen. Immer mehr Senioren müssen in Mülheim unterstützt werden, weil ihre Rente nicht zum Leben reicht. Im letzten Jahr waren 3.350 Rentner in Mülheim auf staatliche Unterstützung angewiesen. Vor zehn Jahren waren es noch über 400 weniger.





Trotz der insgesamt positiven Entwicklung liegt Mülheim beim Thema Mindestsicherung über dem Landesschnitt. In Städten wie Gelsenkirchen, Dortmund, Essen und Oberhausen ist die Lage jedoch noch angespannter. Zur sozialen Mindestsicherung zählen vor allem Bürgergeld, Grundsicherung im Alter und Asylbewerberleistungen.