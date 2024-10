St. Brown schreibt mit Touchdown-Pass NFL-Geschichte

Detroit (dpa) - Am Ende eines Trickspielzugs hat Amon-Ra St. Brown als erster deutscher Football-Profi einen Touchdown-Pass in der NFL geworfen. Weil er danach auch noch einen Touchdown selbst erzielte, hatte der 24-Jährige beim 42:29 der Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks enormen Anteil am hohen Unterhaltungswert der Partie. Quarterback Jared Goff brachte alle 18 Würfe zu einem Mitspieler und kam überdies auf zwei Touchdown-Pässe.

Highlight des Abends im Ford Field in Detroit war aber klar die Szene aus dem dritten Viertel. Quarterback Goff übergab den Football an St. Brown, der den Ball kurz darauf quer über das Spielfeld zu seinem Spielmacher passte. St. Brown hatte zuvor weder in der NFL noch als Spieler am College einen Wurfversuch unternommen, berichtete der übertragende Sender ESPN.

«Ich kann ein bisschen werfen», sagte St. Brown. «Wir haben das vergangene Saison schon ein paar mal angesagt aber immer abgebrochen. Dieses Mal kam der Daumen hoch und ich war sicher, dass ich den werfen werde.» Auch für Goff war der Spielzug etwas Besonderes. «Ich habe mich so gefreut als die Ansage kam. An dem Spielzug haben wir eine Weile gearbeitet. Ich glaube, das ist der erste Touchdown-Fang meiner Karriere», sagte Goff.

St. Brown kommt bereits auf 24 Touchdowns

Mit seinem anspruchsvollen Fang 5:23 Minuten vor Schluss schraubte der Wide Receiver mit deutscher Mutter und amerikanischem Vater sein Touchdown-Konto auf 24 - er ist damit mit großem Abstand deutscher Rekordhalter in der National Football League. St. Brown spielt seine vierte Saison und zählt inzwischen zu den Stars der Liga. In der vergangenen Saison begleitete ihn ein Film-Team für eine Dokumentation beim Streaming-Anbieter Netflix.

Nur zwei Teams in der NFL sind nach vier Spielen noch ungeschlagen

Die Lions holten gegen die zuvor ungeschlagenen Seahawks den dritten Sieg im vierten Saisonspiel. Besser sind nur der direkte Konkurrent in der NFC North, die Minnesota Vikings, sowie die Kansas City Chiefs. Beide Mannschaften haben nach vier Spielen noch keine Niederlage kassiert. Seattle und Detroit zählen zu den sieben Teams mit drei Siegen aus vier Spielen. «Wir stehen bei 3:1 vor der Pause. Wir fühlen uns insgesamt ziemlich gut. Es war gut, dass wir als Angriff 40+ Punkte erzielt haben», sagte St. Brown. Die Lions haben in der kommenden Woche spielfrei.

Im früheren Montagsspiel gewannen die Tennessee Titans 31:12 gegen die Miami Dolphins. Für die Titans war es der erste Saisonsieg, für die Dolphins die dritte Niederlage.