Sprint-Unfall von Piastri – Norris baut WM-Führung aus

Veröffentlicht: Samstag, 08.11.2025 16:29

Lando Norris feiert einen Start-Ziel-Sieg im Formel-1-Sprint von Brasilien. Ein früher Unfall von Oscar Piastri verschiebt das WM-Duell weiter zugunsten des Briten.

Großer Preis von Brasilien
© Andre Penner/AP/dpa

Formel 1

São Paulo (dpa) - Lando Norris hat mit einem Sieg im Formel-1-Sprint von Brasilien seine WM-Führung ausgebaut und dabei auch von einem frühen Unfall seines härtesten Titelrivalen Oscar Piastri profitiert. Der Brite holte sich im McLaren in São Paulo einen Start-Ziel-Sieg vor dem Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell. «Es war manchmal ein bisschen eng. Nach so einem Rennen freut man sich umso mehr über den Sieg», sagte Norris.

Piastri schied wegen eines Fahrfehlers bereits nach wenigen Runden aus und liegt in der Gesamtwertung nun neun Punkte hinter seinem Teamkollegen. «Das war natürlich nicht ideal. Einfach Pech gehabt unter nassen Bedingungen», sagte Piastri. Titelverteidiger Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter, dem Niederländer fehlen 39 Zähler auf die WM-Spitze. Schon am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim 21. der 24 Grand Prix des Jahres hat der Vierfach-Champion die Chance, den Rückstand wieder zu verkürzen.

Piastri dreht sich von der Strecke

Norris verteidigte am Start die Spitze mühelos. Am Vormittag hatte es noch Regenschauer gegeben, rechtzeitig zum Sprint aber trocknete die Strecke zunehmend ab. Doch an einigen Stelle staute sich doch noch das Wasser, das wurde nach fünf Runden ausgerechnet Piastri zum Verhängnis. Der Australier fuhr über die feuchten Randsteine und drehte sich prompt von der Strecke. 

Ein ähnliches Malheur unterlief an gleicher Stelle auch Sauber-Pilot Nico Hülkenberg und Franco Colapinto im Alpine. Für Piastri und Colapinto war das Rennen gelaufen, ihre Autos waren nach dem Einschlag in die Streckenbegrenzung zu stark beschädigt. 

Schwerer Crash von Bortoleto

Die Rennleitung entschied sich für eine Unterbrechung, alle Fahrer reihten sich in der Boxengasse auf. Beim rollenden Neustart lieferten sich die Mercedes-Kollegen Antonelli und Russell sowie Verstappen und Routinier Fernando Alonso im Aston Martin enge Zweikämpfe, ohne dass es zum Platztausch kam. 

Danach beruhigte sich das Geschehen etwas. Norris hielt Verfolger Antonelli in Schach, raste seinem zweiten Sieg im fünften Sprint der Saison entgegen und verbuchte weitere acht Punkte auf dem Weg zum erhofften Weltmeistertitel.

Für einen Schreckmoment sorgte kurz vor Schluss noch der Brasilianer Gabriel Bortoleto. Er verlor die Kontrolle über seinen Sauber-Rennwagen und krachte heftig in die Mauern am Streckenrand. Immerhin signalisierte der 21-Jährige, dass er sich keine Verletzungen zugezogen habe.

Vor dem Großen Preis von Brasilien
Oscar Piastri verlor nach einem frühen Unfall weiter an Boden im Titelrennen.© Ettore Chiereguini/AP/dpa
Oscar Piastri verlor nach einem frühen Unfall weiter an Boden im Titelrennen.
© Ettore Chiereguini/AP/dpa

