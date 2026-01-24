Sportvereine: Mehr Geld und neue Anlagen

Das Land erhöht die Pauschalen für Übungsleiter und Ehrenamtliche. Mehrere Sporthallen werden saniert oder neu gebaut - etwa die Lehnerstraße und Ludwig-Wolker-Straße. Die Sportanlage Mintarder Straße wird zu einer modernen Leichtathletikanlage umgebaut. Mülheim hofft auf weitere Bundesmittel für drei Sportbauprojekte. Ein neues Förderprogramm könnte sogar ein Schwimmbad links der Ruhr ermöglichen. Die höheren Pauschalen sollen ein Zeichen der Wertschätzung für Ehrenamtliche sein, heißt es von den Sportverantwortlichen. Beim Empfang in der Westenergie Sporthalle waren Bürgermeister und Landtagsabgeordnete zu Gast.