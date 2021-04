Sportmediziner befürchtet Absturz von Hertha

Nach Corona-Fällen

«Diese Quarantäne ist ein Riesen-Nachteil für Hertha. Man kann als Mannschaft ein oder zwei Ausfälle kompensieren, aber wenn ein komplettes Team nicht mehr vernünftig trainieren kann, ist das ein Problem», sagte Dolla der «Bild». Die zweiwöchige Trainingspause bedeute «einen rapiden Verfall der Leistungsfähigkeit. Der Körper ist in der jetzigen Saisonphase auf dem Höchstlevel und plötzlich wird er gebremst», sagte Dolla.

Der 57 Jahre alte Orthopäde und Sportmediziner sieht den letztjährigen Zweitligisten Dynamo Dresden als warnendes Beispiel: «Man hat es letzte Saison gesehen bei Dynamo Dresden. Nach der Quarantäne wurde nie wieder die alte Leistungsstärke erreicht, Dresden stieg ab.» Der Drittligist hatte damals ein ähnliches Szenario wie nun die Hertha erlebt und stieg nach Quarantäne-Pause und hartem Nachholprogramm aus der 2. Liga ab.

Das Training zu Hause auf dem Heimtrainer kann nach Ansicht von Dolla das Mannschaftstraining auf dem Platz nicht ersetzen. «Dadurch werden viele wichtige Leistungsparameter schlechter», sagte er. Auch die Häufung von sechs Spielen in vier Wochen, die Hertha nach dem Ende der Quarantäne bestreiten müsse, werde den Profis dann zusetzen: «Die Spieler kommen aus der Quarantäne, haben keine Zeit sich groß vorzubereiten, müssen sofort in den Wettkampf. Das führt zu Überbelastungen, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch.»

Die mögliche Hotel-Quarantäne in der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga ist weiterhin in der Diskussion. «Dieses Thema wird in der Task Force regelmäßig diskutiert und bewertet», sagt Steffen Schneekloth, Präsident von Holstein Kiel und Vizepräsident der Deutschen Fußball Liga (DFL), den «Kieler Nachrichten». Das Einquartieren der Mannschaften in Hotels unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln sei «eine Maßnahme, um auf die vermehrt aufgetretenen Corona-Fälle, insbesondere auch in der 2. Bundesliga, entsprechend zu reagieren», sagte Schneekloth.

Holstein Kiel prüft eine freiwillige Hotel-Quarantäne. Der Verein, der zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit von einer 14-tägigen Isolation wegen Corona-Fällen betroffen ist und dadurch nicht trainieren kann, muss nach Rückkehr aus der Quarantäne acht Punktspiele und das Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund innerhalb von 30 Tagen bestreiten. Holstein-Kapitän Hauke Wahl sagte in einem Podcast: «Meine persönliche Meinung ist: Diese Hotel-Quarantäne wird kommen.»

Auf jeden Fall solle die Saison sportlich zu Ende gespielt werden, meinte Schneekloth. Dazu gehöre auch die Relegation. «Wir sollten alle nicht den Fehler machen und getrieben durch persönlich motivierte Ideen dieses Ziel in Frage stellen», sagt er und reagierte damit auf den Vorstoß seines Amtskollegen Jürgen Machmeier vom SV Sandhausen, der eine Absage der Relegation angeregt hatte.

Über eine mögliche Saisonverlängerung sagte Schneekloth: «Das liegt nicht in unserer Hand. Eine solche Maßnahme fällt in die Zuständigkeit der UEFA.» Diese müsste die am 31. Mai beginnende Abstellungspflicht für Nationalspieler vor der EM nach hinten schieben.

© dpa-infocom, dpa:210417-99-238894/7