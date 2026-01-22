© Sebastian Gollnow/dpa
© Sebastian Gollnow/dpa
Außenminister Johann Wadephul (CDU) äußert sich bei einem Auftritt in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba auch zum Spionageverdacht in Deutschland - und verkündet Konsequenzen.
Spionage: Russisches Botschaftsmitglied wird ausgewiesen
Deutschland weist im Zusammenhang mit der Festnahme einer mutmaßlichen Spionin für Russland ein Mitglied der russischen Botschaft in Berlin aus. Das teilte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Rande eines Besuches in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba mit.
Veröffentlicht: Donnerstag, 22.01.2026 13:49
Anzeige
Bundesanwaltschaft
Anzeige
Anzeige
© dpa-infocom, dpa:260122-930-581792/3
Anzeige