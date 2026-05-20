Spielplatz in Mülheim soll neugestaltet werden

Die öffentliche Beteiligung läuft von 10 bis 14 Uhr auf dem Spielplatz an der Eisenstraße / Moritzstraße. Danach gibt es von 15 bis 17 Uhr noch einen Austausch im Kinder- und Jugendzentrum Café4You am Marktplatz 1. Laut Stadt sollen die Wünsche aus dem Stadtteil früh in die Planung einfließen. Für Familien in Styrum geht es dabei zum Beispiel um neue Spielgeräte und bessere Treffpunkte im Viertel. Ziel sind attraktivere Flächen zum Spielen und Aufhalten.