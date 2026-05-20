Spielplatz in Mülheim soll neugestaltet werden
Unsere Stadt will den Spielplatz an der Eisenstraße / Moritzstraße und den Vorplatz am Aquarius in Styrum neu gestalten. Dafür werden jetzt Ideen von Kindern, Jugendlichen und Anwohnern gesucht. Wenn ihr Vorschläge machen wollt, könnt ihr euch den 28.Mai vormerken. Dann lädt die Stadt zu einem Vor-Ort-Termin ein.
Veröffentlicht: Mittwoch, 20.05.2026 06:35
Die öffentliche Beteiligung läuft von 10 bis 14 Uhr auf dem Spielplatz an der Eisenstraße / Moritzstraße. Danach gibt es von 15 bis 17 Uhr noch einen Austausch im Kinder- und Jugendzentrum Café4You am Marktplatz 1. Laut Stadt sollen die Wünsche aus dem Stadtteil früh in die Planung einfließen. Für Familien in Styrum geht es dabei zum Beispiel um neue Spielgeräte und bessere Treffpunkte im Viertel. Ziel sind attraktivere Flächen zum Spielen und Aufhalten.