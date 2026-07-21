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Spiel Essen 2026: Ticketverkauf geht online
© Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services
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Spiel Essen 2026: Ticketverkauf geht online

Die weltgrößte Brettspiel-Messe öffnet vom 22. bis 25. Oktober in Essen. Ab morgen (22.7.) sind Tickets online erhältlich — und das erstmals mit mehr Platz als je zuvor.

Veröffentlicht: Dienstag, 21.07.2026 13:00

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Erstmals nutzt die Spiel Essen alle acht Hallen der Messe Essen. Bis zu 230.000 Besucher an vier Tagen sind möglich — 10.000 mehr als im Vorjahr. Bis zum 4. August gibt es vergünstigte Frühbucher-Tickets: Das normale Tagesticket kostet dann 24 statt 25 Euro, Familien zahlen 65 statt 67 Euro. Neu in diesem Jahr ist ein Lasertag-Event im Warhammer-Universum sowie das Programm „Essen spielt!" mit Vorteilen für Ticketinhaber in der ganzen Stadt. Alle Infos und Tickets gibt es unter spiel-essen.de.

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