Spiel Essen 2026: Ticketverkauf geht online

Erstmals nutzt die Spiel Essen alle acht Hallen der Messe Essen. Bis zu 230.000 Besucher an vier Tagen sind möglich — 10.000 mehr als im Vorjahr. Bis zum 4. August gibt es vergünstigte Frühbucher-Tickets: Das normale Tagesticket kostet dann 24 statt 25 Euro, Familien zahlen 65 statt 67 Euro. Neu in diesem Jahr ist ein Lasertag-Event im Warhammer-Universum sowie das Programm „Essen spielt!" mit Vorteilen für Ticketinhaber in der ganzen Stadt. Alle Infos und Tickets gibt es unter spiel-essen.de.