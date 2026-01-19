Sperrungen für Zebrastreifen und Gehweg-Sanierung

An der Kreuzung Gracht/Mühlenfeld entsteht eine Querungshilfe mit Zebrastreifen in Höhe der Hausnummer 127. Dazu wird die Gracht zwischen Mühlenfeld und Kattowitzer Straße bis zum 30. Januar komplett gesperrt. Autofahrer müssen über Kattowitzer Straße, Buggenbeck und Mühlenfeld umfahren. Parallel läuft in der Josefstraße die Gehweg-Sanierung zwischen den Hausnummern 2 bis 16 bis zum 23. Januar. Die Straße wird zur Einbahnstraße. Die neuen Zebrastreifen sollen das Überqueren sicherer machen, die Gehweg-Sanierung beseitigt Wurzelschäden und kaputte Platten, heißt es von der Stadt.