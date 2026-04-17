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Sperrungen für Kröten-Wanderung werden aufgehoben
© Olaf Fuhrmann / Funke Fotoservices
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Sperrungen für Kröten-Wanderung werden aufgehoben

Die temporären Straßensperrungen für wandernde Amphibien enden morgen (18.4.). Mehrere Straßen in Mülheim werden dann wieder vollständig freigegeben.



Veröffentlicht: Freitag, 17.04.2026 03:37

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Betroffen waren unter anderem die Horbeckstraße, Großenbaumer Straße und Klingenburgstraße. Die Sperrungen sollten vor allem Erdkröten auf ihrem Weg zu den Laichgewässern schützen. Dank der Maßnahmen konnten die Tiere sicher wandern und in ihre Sommerlebensräume zurückkehren. Viele ehrenamtliche Helfer haben die Aktion unterstützt. Das Umweltamt dankt allen Beteiligten für ihr Verständnis, heißt es von der Stadt.

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