Sperrungen am Kaiserberg dauern länger als geplant

Eigentlich sollten beide Verbindungen von der A40 auf die A3 Richtung Arnheim am 16. April wieder freigegeben werden. Daraus wird nichts: Eine Verbindung bleibt bis zum 30. April gesperrt, die andere sogar bis zum 15. Mai, heißt es von der Autobahn GmbH. Witterungsabhängige Arbeiten an einer provisorischen Rampe konnten wegen des Regens nicht abgeschlossen werden. Insgesamt sind am Kaiserberg derzeit sechs Verbindungen langfristig gesperrt - viele davon noch bis Mitte 2027. Umleitungen sind ausgeschildert.