Sperrung in Mülheim: Mühlenstraße und Buslinien betroffen

Von 7 bis 17 Uhr ist weder Durchfahrt noch Zufahrt für Anwohnerinnen und Anwohner möglich. Eine Umleitung ist als U18 ausgeschildert und führt über Nordstraße, Aktienstraße und Oberheidstraße. Der Heidkamp wird während der Arbeiten zur Sackgasse.





Gleichzeitig sind von 7:30 bis voraussichtlich 23:30 Uhr die Buslinien 125, 136, NE1, NE3 und NE10 von Umleitungen betroffen – einzelne Haltestellen werden nicht angefahren. Aktuelle Infos zur genauen Linienführung gibt es bei der Ruhrbahn. Bei schlechtem Wetter kann es laut Stadt zu Verzögerungen kommen.